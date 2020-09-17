شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 4444 إصابة جديدة بكورونا و300 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4444 إصابة جديدة بفيروس كورونا و300 وفاة أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 680931 والوفيات إلى 71978.



وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

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