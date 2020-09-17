هبوط الطماطم وزيادة الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار كيلو الطماطم، والفاصوليا، والبامية، والليمون، والمانجو العويس بين 30 قرشا و7 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بمنطقة العبور، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

بينما ارتفعت أسعار كيلو البصل، والكوسة، والخيار، والعنب البناتي الأصفر والأحمر، والمانجو الزبدية بين 50 قرشا و3 جنيهات خلال تعاملات اليوم.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البطاطس بين 2.25 جنيه و3.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

Advertisements

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و25 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

المانجو الهندي بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.