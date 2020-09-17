بالصور.. مرشحون وأنصارهم يتوافدون على مقر تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شهدت مدينة الزقازيق بالشرقية، تزاحم كبير من جانب المرشحين المحتملين لمجلس النواب بالمحافظة، وأنصارهم، وذلك بالتزامن مع بدء تلقي محكمة الزقازيق الابتدائية طلبات الترشح عن مجلس النواب داخل المحافظة.

من جانبها، دفعت مديرية أمن الشرقية بقواتها لمحاولة تنظيم حالة الزحام من جانب المرشحين وأنصارهم.

كانت محكمة الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، فتحت أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم الخميس، لاستقبال طلبات المرشحين المحتملين لمجلس النواب.

وجرى تخصيص بوابة خارجية لدخول المرشحين والتسهيل عليهم لمنع التزاحم، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك بدءً من دخول المرشح من بوابة المحكمة وحتى وصوله إلى القاعة المخصصة لاستقبال أوراق ترشحه، وذلك بالتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية وقياس درجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، مع وضع علامات إرشادية بدايةً من دخول المبنى وحتى الوصول إلى قاعات انتظار.