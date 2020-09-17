اليوم.. الحكومة تناقش ملف مخالفات البناء وتطورات لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي.
ويناقش المجلس مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة على رأسها فيروس كورونا ومتابعة الحالات بشكل وتقديم تقرير عن آخر ما تم التوصل إليه في اللقاح التي تقوم مصر على تجربته.
كما يناقش المجلس ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وذلك للحفاظ على حقوق الدولة مع مراعاة حق المواطن طبقا لما يقره القانون.
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