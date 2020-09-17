بالصور.. تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب بمقر محكمة قنا الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :
بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب، اليوم الخميس بمقر محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار عصام صقر، استقبال الراغبين في الترشح، بعد خضوعهم للكشف الطبي، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.
واشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات في المترشح لمجلس النواب المصري، أن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ولم تصدر بحقه أي أحكام جنائية، مدرجا في كشوف الناخبين، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ألا يقل سنه عن 25 عاما ميلاديا.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب المصري، من 17 وحتى 26 من سبتمبر الجاري، بمقر المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات المصرية، تحت إشراف قضائي كامل.
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