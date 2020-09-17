1.7 مليون دولار.. السيسي يوافق على اتفاق منحة لتحسين بيئة الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 119 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقع بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار في عددها الصادر اليوم الخميس.