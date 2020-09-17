بالصور..زحام شديد في أول أيام التقدم للترشح للنواب أمام محكمة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
شهدت ساحات محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، اليوم الخميس، زحاما شديدا من جانب أنصار مرشحي مجلس النواب، على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك في أول أيام تقديم الترشح لانتخابات النواب.
وتجمع أنصار المرشحين، أمام الأبواب الرئيسية لمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية انتظارا لدخولهم بحسب موافقة قيادات الشرطة المكلفة بتأمين ساحات المحكمة.
وسجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الفحص الطبي لعدد 176 من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، على مستوى الدوائر الأربعة بمحافظة كفر الشيخ.
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