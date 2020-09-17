عالميا.. عدد مصابي كورونا يتجاوز 30 مليونا

وفق معطيات موقع "Worldometers"، المتخصص برصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد المصابين 30 مليونا و36 ألفا و868.



وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول بـ6 ملايين و828 ألفا و301 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و118 ألفا و253، ثم البرازيل 4 ملايين و421 ألفا و868.



وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها بيرو، وكولومبيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وتشيلي.



فيما تحل تركيا بالمركز الـ19 عالميا، بواقع 296 ألفا و391 إصابة.



وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة 945 ألفا و92 شخصا، في حين تعافى 21 مليونا و804 آلاف و30 مريضا، ولا يزال 7 ملايين و287 ألفا و746 شخصا يعانون من الإصابة.



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