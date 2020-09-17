- 1/2
- 2/2
قرصنة
على خلفية عمليات الاختراق الإلكتروني، التي طالت جامعات أميركية وأجنبية ومركز أبحاث مقره واشنطن ومنظمات غير ربحية وغيرها، وجه مدعون أميركيون، اتهامات لإيرانيين، وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن عمليات التسلل التي نفذها القراصنة الإيرانيون كانت في بعض الحالات لحساب الحكومة الإيرانية، وفق “رويترز”.
وأضاف البيان أن هومن حيدريان (30 عاما) ومهدي فرهادي (34 عاما)، وكلاهما من همدان في إيران، سرقا مئات التيرابايت من البيانات، من بينها معلومات مخابرات وبيانات متعلقة بالفضاء وأبحاث علمية غير منشورة و”معلومات نووية غير عسكرية”.
وقالت وزارة العدل إن عمليات التسلل التي نفذها المتهمان تمت في بعض الحالات “لحساب إيران”، ومن بينها الحالات التي حصلا فيها على معلومات عن معارضين أو نشطاء حقوقيين أو زعماء للمعارضة لم تذكر أسماءهم.
وأضافت الوزارة أنه في حالات أخرى باعا البيانات المسروقة لحسابهما في السوق الرقمية السوداء. وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت شابق الأربعاء، توجيه اتهامات لخمسة مواطنين صينيين يقيمون في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم إلكترونية.
وقال جون ديميرز، مساعد وزير العدل الأميركي للأمن القومي، إن القضايا الأخيرة “تبين أن أربع دول على الأقل -إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية- ستسمح لمتسللين باستهداف أفراد وشركات في أنحاء العالم، طالما أن هؤلاء المتسللين سيعملون أيضا لحساب حكومات تلك الدول، ويجمعون معلومات عن نشطاء حقوق الإنسان ومعارضين وغيرها من المعلومات التي تهم المخابرات”.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات اميركية إلى قرصانين إيرانيين بسرقة بيانات “حساسة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.