كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قفزة جديدة في إصابات كورونا بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، قفزة قياسية أخرى في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، برصدها 97894 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتعد الهند ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم من الفيروس، بعد تسجيلها 5.12 مليون حالة إصابة، خلف الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد حالات الإصابة فيها حوالي 6.6 مليون.

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وكشفت وزارة الصحة الهندية، أن 1132 شخصا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب المرض إلى 83198.

وارتفعت الوفيات قليلا بعد أن ظلت منخفضة نسبيا إلى الآن، وسجلت البلاد أكثر من ألف حالة وفاة يوميا خلال الأسبوعين الماضيين.