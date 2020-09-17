كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع 4 أشخاص جراء حريق في مشفى للمدمنين في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين بجروح جراء حريق في مشفى خاص للمدمنين في مدينة كراسنويارسك الروسية غرب سيبيريا.

ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، نشب الحريق بسبب التعامل غير الآمن مع النار أو عطل فني في الأجهزة الكهربائية بالمبنى.

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وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن الحريق اندلع في الطابق السفلي من المبنى فجر الخميس بالتوقيت المحلي، وتم إخماده بعد نحو ساعتين من تلقي بلاغه.



