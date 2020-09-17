كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تصدم الجميع بسبب كورونا: الوباء خرج عن السيطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، أصبح يمثل التهديد الأول للبشرية، والأمن العالمي بعد مقتل نحو مليون شخص بالفيروس خلال الشهور الماضية.

وقال "جوتيريش"، في تصريحات بمؤتمر صحفي، الأربعاء، نقلتها روسيا اليوم، إن اللقاح الذي يعول عليه الكثيرون لن يوقف الجائحة، لافتا إلى أن الفيروس خرج عن السيطرة، مشددا على أن "اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية"، مشددا على أهمية أن يكون اللقاح بسعر معقول ومتاح للجميع.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية التعاون بين دول العالم، لتوفير علاج ينقذ الحياة، وتوسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة، مؤكدا أن هذه الأزمة ليست مثل باقي الأزمات.