توقيف “سبعيني” بالمهدية لاستدراجه شخص في وضعية إعاقة وتعريضه لهتك العرض

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة المهدية، التابعة لولاية أمن القنيطرة، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 70 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باستدراج شخص في وضعية إعاقة وتعريضه لهتك العرض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه، كان قد قام بالتغرير بشخص في وضعية إعاقة ذهنية، يبلغ من العمر 19 سنة، وشرع في هتك عرضه على مستوى الشريط الغابوى بمنطقة المهدية، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الأمن الوطني من توقيفه بعين المكان، متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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