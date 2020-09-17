شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 2194 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2194 حالة ليصل الإجمالي إلى 265857.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9371 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

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