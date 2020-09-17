شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 153 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية دون تسجيل وفيات ، مقابل 113 حالة أمس.

Advertisements وذكرت السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22657 حالات منذ بدء تفشي كورونا، بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 367 حالة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس. وأشارت الوكالة إلى عودة تسجيل بؤر لانتشار الفيروس مجددا.

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