شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 سجلت الهند قفزة جديدة في أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا ، حيث أعلنت عن 97894 حالة إضافية ، فضلا عن 1132 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 حالة. Advertisements وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات ارتفعت كذلك إلى 83198 حالة ، بحسب الصحيفة. وتأتي الهند في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة في قائمة أكثر دول العالم تسجيلا للإصابات ، بينما تأتي في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.