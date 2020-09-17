شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل برصاص قناص حوثي في مراد بمأرب والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 أصيب طفل في ربيعه الثاني برصاص قناص مليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة مأرب، (شرقي اليمن).

وذكرت مصادر محلية أن رصاص قناص حوثي اخترقت صدر الطفل "سرحان ناجي شبوان" بالقرب من منطقة القلب. ووفق مصادر طبية، يرقد الطفل حاليا في مستشفى الهيئة بمدينة مأرب، وحالته الصحية خطيرة. ويعد الطفل "سرحان" الذي مايزال في عمر الرضاعة أصغر جريح من قبيلة الجدعان بمأرب إصابة طفل برصاص قناص حوثي في مراد بمأرب Advertisements أصيب طفل في ربيعه الثاني برصاص قناص مليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة مأرب، (شرقي اليمن). وذكرت مصادر محلية أن رصاص قناص حوثي اخترقت صدر الطفل "سرحان ناجي شبوان" بالقرب من منطقة القلب. ووفق مصادر طبية، يرقد الطفل حاليا في مستشفى الهيئة بمدينة مأرب، وحالته الصحية خطيرة. ويعد الطفل "سرحان" الذي مايزال في عمر الرضاعة أصغر جريح من قبيلة الجدعان بمأرب

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