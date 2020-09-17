الهجرة الدولية:  تقديم مساعدات لأكثر من 192 ألف يمني

الخميس 17 سبتمبر 2020

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اعتزامها تقديم مساعدات منقذة للحياة إلى أكثر من 192 ألف نازح في محافظات اليمن.



وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إن "اليمن يعاني من أخطر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 80 في المائة من السكان (24.1 مليون شخص) إلى المساعدات الإنسانية والحماية".

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وتابعت: "ستقدم مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 192 ألفا من النازحين والمجتمعات المتأثرة بالصراع في اليمن"، دون تحديد موعد أو ذكر أسماء المحافظات.

وبينت أن "احتياجات الصحة والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي في اليمن هي الأكثر شيوعاً"، دون تفاصيل أكثر.

ولفتت إلى وجود 6.4 ملايين يمني بحاجة إلى المأوى، و17.8 مليونا بحاجة إلى مساعدات المياه والصرف الصحي، فيما يحتاج 19.7 مليون يمني إلى الحصول على الرعاية الصحية في ظل تعطل نصف مرافق الرعاية الصحية التي تعمل