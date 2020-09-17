شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل توزيع مساعدات للمواطنين في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني في إطار رسالتها الإنسانية للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان .

Advertisements وبحسب وكالة "وام" عبر هيئة الهلال الأحمر تم تقديم 16 طنا من المواد الإغاثية لـ 1200 أسرة بمخيم العليلي بمدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الثانية للعام 2020. وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر " على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوما منذ أربع سنوات

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