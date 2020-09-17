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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا بعد الظهر شرقا، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

 

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:47 المد الثاني عند 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:51 والجزر الثاني عند الساعة 07:40 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 09:37 والثاني عند الساعة 21:43 والجزر الاول عند الساعة 15:44 والثاني عند الساعة 03:54.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

 

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

 

 

أبوظبي 43 27 70 15

 

دبي 42 30 50 15

 

 

 

الشارقة 44 26 55 15

 

عجمان 39 29 60 20

 

 

 

أم القيوين 38 23 55 15

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رأس الخيمة 41 22 45 15

 

 

 

الفجيرة 40 29 50 15

 

العين 42 28 45 10

 

 

 

ليوا 47 23 75 10

 

الرويس 43 28 85 35

 

 

 

السلع 42 27 85 35

 

دلما 39 30 80 35

 

 

 

طنب الكبرى 38 30 75 45

 

طنب الصغرى 38 30 75 45

 

أبو موسى 38 30 75

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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