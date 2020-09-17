شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل شفاء 724 حالة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 724 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه بذلك بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 87911، مؤكدة أن تلك الحالات تماثلت إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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