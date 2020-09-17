شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا عالميا».. أكثر من 76ر29 مليون إصابة و939 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 76ر29 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية،عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 29 مليونا و764 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 3ر20 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 939 ألفا.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا

وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.