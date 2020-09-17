شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «نوال» يهدد بإجلاء 1ر1 مليون شخص في فتنام والان نبدء بالتفاصيل
مع اقتراب إعصار "نوال" المتوقع وصوله غدا، تعتزم السلطات الفيتنامية إجلاء المواطنين في الأقاليم الواقعة على الشريط الساحلي من إقليم قوانج بينه إلى دانانج، وفقا لما قالته صحيفة توي تري الفيتنامية، نقلا عن ما قاله وزير الزراعة نجوين كونج في اجتماع صباح اليوم.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلطات طالبت القوارب بالعودة للموانئ، كما قام الجيش بنشر 156 ألف جندي في المنطقة للمساعدة في عمليات الطوارئ.
وقامت السلطات أيضا بمنع أكثر من 500 قارب صيد من التحرك اليوم.
وكانت الحكومة قد قالت أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليمتر على منطقة الأراضي المرتفعة، وهي المنطقة الرئيسية لانتاج البن في فيتنام، ومناطق بجنوب البلاد على طول الساحل.
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