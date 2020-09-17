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أوكرانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية

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قال مجلس الأمن القومي الأوكراني اليوم الخميس إن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 3584 حالة، ارتفاعا من 3144 حالة يوم 11 سبتمبر.

وأضاف المجلس أن أوكرانيا سجلت في المجمل 166244 إصابة بالفيروس و3400 وفاة بينما تعافى 73913 مريضا.

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