شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفل برصاص قناص حوثي في مراد بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أصيب طفل في ربيعه الثاني برصاص قناص مليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة مأرب، (شرقي اليمن).

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن رصاص قناص حوثي اخترقت صدر الطفل "سرحان ناجي شبوان" بالقرب من منطقة القلب. ووفق مصادر طبية، يرقد الطفل حاليا في مستشفى الهيئة بمدينة مأرب، وحالته الصحية خطيرة. ويعد الطفل "سرحان" الذي مايزال في عمر الرضاعة أصغر جريح من قبيلة الجدعان بمأرب

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