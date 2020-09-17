المسلسلات تتفوق في قائمة البرامج الأكثر متابعة في المغرب

كشفت أرقام مشاهدة القنوات الوطنية، في الأسبوع الممتد من 9 شتنبر الجاري إلى 15 منه، تفوق المسلسلات، أولها في التصنيف المسلسل التركي المدبلج “الوعد”.

وكشف جدول البرامج الأكثر متابعة، خلال الأسبوع الماضي، الصادر عن مركز القياس المختص “سيوميد”، أن البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، هي مسلسل “الوعد” في المرتبة الأولى بـ82. 6 مليون مشاهد، متبوعا بالمسلسل التركي “حب أبيض وأسود”، الذي تابعه 5.60 مليون مشاهد، ثم مسلسل “رهينة حب ” بـ 5.42 مليون مشاهدة، يليه الفيلم التلفزي المغربي “هوى يا هوى” الذي تابعه 4.47 مليون مشاهد، ثم مسلسل “بين نارين” خامسا بـ4.45 مليون مشاهد.

وفي تصنيف القناة الأولى، احتل مسلسل “قضية العمر” الرتبة الأولى بـ 3.93 مليون مشاهد، متبوعا بالشريط التلفزي ”الهمزة ” بـ3.30 مليون مشاهد، ثم “الأخبار باللغة العربية” بـ2.48 تليها “حالة الطقس” بـ2.27 مليون مشاهد، فيما حل برنامج “نجوم الأولى “خامسا في التصنيف بـ2.12 مليون مشاهد.

يذكر أن برامج القنوات الخاصة، وقناة “ميدي 1 تيفي” غير مدرجة في التصنيف، الذي يشرف عليه بشكل أسبوعي مركز قياس نسب المشاهدة “سيوميد”.