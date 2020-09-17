مشاهير يجمدون حساباتهم على “أنستغرام”

جمد مشاهير من مختلف دول العالم، اليوم الأربعاء، حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” ليوم واحد، لتذكير شركة “فايسبوك” المالكة له بضرورة مكافحة الأخبار المضللة، والمحتوى، الذي يحتوي على كراهية.

واستجاب عدد من النجوم لدعوة مجموعة من المنظمات، التي تقف وراء حركة أولى لمقاطعة “فايسبوك”، من بينهم الإعلامي المغربي، رشيد الإدريسي.

ويشارك في الحملة مشاهير عالميون، منهم نجمة تلفزيون الواقع “كيم كاردشيان”، و”ليوناردو ديكابريو”، و”جنيفر لورنس”، و”ساشا بارون كوهن”، وآخرون، معلنين ذلك عبر وسم #ستوب هيت فور بروفيت؛ أي “أوقفوا الكراهية الهادفة إلى الربح”.

ويظن النجوم المشاركون في الحملة أن مجموعة “فايسبوك” تساهم في “التحريض على العنف، ونشر العنصرية، والكراهية”، إضافة إلى “التضليل الإعلامي المرتبط بالعملية الانتخابية” في الولايات المتحدة الأمريكية.