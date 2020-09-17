تقارير: مؤشر على تعاون مستقبلي للمعارضة التركية قد يُهدد أردوغان

الخميس 17 سبتمبر 2020

ذكرت تقارير صحفية، بأن تعاوناً مستقبلياً ستشهده تركيا في صفوف المعارضة قد يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



حيث التقى زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا، كمال قليجدار أوغلو مع رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، زعيم حزب "المستقبل" المعارض الجديد، في مؤشر على تعاون مستقبلي ربما يهدد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وناقش الرجلان خلال الزيارة التي استمرت ساعتين، الثلاثاء، المشكلات الحالية التي تواجه تركيا، بما في ذلك الاقتصاد.

وقال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إن الزيارة كانت تهدف إلى تهنئة حليف أردوغان السابق بتأسيس حزب "المستقبل"، حسبما نقل موقع "أحوال" التركي عن موقع "خبر تورك".

وأشار في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد في مقر حزب المستقبل بأنقرة، إلى أن أهمية الزيارة تكمن في الاتفاق على تشكيل خطاب مشترك والتشاور المتبادل خلال الأيام المقبلة.

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وأضاف: "عبرنا عن رغبة التغيير في تركيا حيث يمكن للجميع التعبير عن أفكارهم بحرية".

وشغل داود أوغلو منصب رئيس الوزراء، ورئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم خلال الفترة من 2014 إلى 2016، حتى اختلف مع أردوغان رفيقه السابق وأُجبر على التنحي.

واستقال داود أوغلو من الحزب في سبتمبر/أيلول من العام الماضي قبل أن يؤسس حزب "المستقبل" المنافس لحزب "العدالة والتنمية" في ديسمبر.

من جانبه، قال داود أوغلو إنه من المهم الحفاظ على العلاقات مع حزب الشعب الجمهوري باعتباره أقدم حزب في تركيا.

ولفت إلى أن حزب "المستقبل" يسعى إلى تشكيل برنامج سياسي يحتضن المجتمع التركي بأسره.

وتابع: "أود أن أشكر (كيليجدار أوغلو) على الزيارة. نحن مصممون على مواصلة المشاورات في كل مرحلة في الفترة المقبلة"