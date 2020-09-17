واشنطن: العقوبات الأممية على طهران ستدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أكدت الحكومة الأمريكية أنه من وجهة نظرها، ستدخل العقوبات الأممية ضد إيران حيز التنفيذ مجددا مطلع الأسبوع المقبل.

وقال إليوت أبرامز، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا ، خلال مؤتمر عبر الهاتف من واشنطن الأربعاء: "كما تعلمون، ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبا على إيران إلى حيز التنفيذ نهاية هذا الأسبوع يوم السبت 19 (سبتمبر)".

وأضاف: "ستتم إعادة فرض حظر الأسلحة لأجل غير مسمى كما ستعود قيود أخرى بما في ذلك منع إيران من الانخراط في أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة، ومنعها منع تجربة الصواريخ الباليستية وتطويرها، وعقوبات على نقل التكنولوجيا النووية وذات الصلة بالصواريخ إلى إيران".

وأكد أبرامز أن واشنطن ستوفر مزيدا من المعلومات مطلع الأسبوع المقبل حول كيفية فرض الولايات المتحدة العقوبات.

يشار إلى أنه بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي لعام 2015 في عام 2018، أطلقت محاولة رسمية في أغسطس لإحياء عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بموجب آلية "سناك باك" المدرجة في الاتفاق النووي.