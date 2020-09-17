البرازيل تسجل 36820 إصابة و987 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 36 ألفا و820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و987 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت بيانات الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز عتبة الـ4.4 مليون حالة، حيث بلغ 4 ملايين و419 ألفا و83 إصابة.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الفيروس وصلت إلى 134 ألفا و106 أشخاص، وذلك بعد يوم من تسجيل حصيلة يومية قياسية للوفيات منذ أوائل سبتمبر.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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