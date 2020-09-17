حريق ضخم بجبل عمد فى مكة المكرمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - اندلع حريق ضخم وسط مجموعة من الأشجار فى جبل "عمد" بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة. وقالت إمارة منطقة مكة، عبر تويتر إن أجهزة الدفاع المدنى فى ميسان تحاول السيطرة على الحريق بمركز ثقيف، ومازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق. ولم تعلن الإمارة مزيد من التفاصيل.

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