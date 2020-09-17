جمهورية التشيك تشدد القيود بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ - (د ب أ):
فرضت جمهورية التشيك قيودا أكثر صرامة بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة في براغ مساء الأربعاء أنه سيتم السماح فقط بدخول المطاعم والمقاهي والحانات والنوادي الليلية والمؤسسات المماثلة على قدر المقاعد المتاحة فقط.
وبالنسبة للمناسبات في الأماكن المغلقة التي تضم أكثر من 10 أشخاص، سيكون لكل زائر مقعد مخصص مستقبلا.
وذكرت الوزارة أن هذا يجب أن يوفر "مسافة معينة". وتنطبق الاستثناءات على المعارض.
ووصل عدد الإصابات اليومية الجديدة في جمهورية التشيك إلى مستوى قياسي، حيث تمت إضافة 1675 حالة أخرى يوم الثلاثاء، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.
وتوفي حتى الآن 481 شخصا على صلة بمرض كوفيد 19 في هذا البلد الأوروبي.
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