الهند تسجل قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

سجلت الهند قفزة جديدة في أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا ، حيث أعلنت عن 97894 حالة إضافية، فضلا عن 1132 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 حالة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات ارتفعت كذلك إلى 83198 حالة ، بحسب الصحيفة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة في قائمة أكثر دول العالم تسجيلا للإصابات، بينما تأتي في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.