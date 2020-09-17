خطة أممية ألمانية لعقد قمة جديدة حول ليبيا.. وتحديد موعدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك، إن المنظمة الدولية والحكومة الألمانية تخططان لعقد قمة جديدة بشأن ليبيا عبر الإنترنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث تأكيده أن القمة ستضم إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عددا من وزراء الخارجية وممثلي طرفي النزاع في ليبيا.

وتأتي هذه القمة الجديدة بعد قمة نظمت في برلين في يناير/كانون ثان الماضي وضمت جميع الدول المنخرطة في الصراع الليبي. ووعدت تلك الدول هناك بوقف إمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح والمقاتلين.

ومن المتوقع أن يضم الاجتماع الافتراضي المقرر في أكتوبر/تشرين أول ممثلين من ألمانيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات ومصروإيطاليا والجزائر وجمهورية الكونغو وتركيا، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأعلن فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس الليبية، استقالته وتسليم مهامه للسلطة التنفيذية إثر ضغوط داخلية وخارجية.

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وتقدم السراج باستقالته على الهواء مباشرة عبر القناة الرسمية الليبية، مؤكدا أن "استقالته مواجهة للواقع".

وأشار إلى أنه "سيسلم مهامه إلى السلطة التنفيذية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول على أمل أن تكون لجنة الحوار قد انتهت من تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة جديدة".





وتعليقا على ذلك قال خبراء ليبيون في تصريحات لـ"الخليج 365" إن "بقاء فايز السراج، رئيس مليشيا الوفاق الموالية لتركيا، في رئاسة حكومة الوفاق لن يطول مع الضغوط الدولية خاصة الأمريكية، خاصة مع ضغوط من المجتمع الدولي على السراج للقبول بالحل السياسي الذي يقضي بإعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة وإخراج المرتزقة الأجانب، ما يدفعه إلى الاستقالة".

ومنذ 23 أغسطس/آب الماضي، تشهد طرابلس وعدة مدن غرب ليبيا مظاهرات واحتجاجات ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية.