تعرف على مشروعات الصرف الصحى المستهدف الانتهاء منها فى 2021/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف قطاع التنمية العمرانية إلى الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان والعمـل والخدمات المجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية وذلك في إطار محددات الـمكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والـموارد الـ محدودة دون التصادم مـع البيئـة الطبيعية أو إهدار مواردها. ووفقا لخطة التنمية لعام 2021/20، ترجع أهمية ومكانة التنمية العمرانية إلى استحواذها علي اهتمام كبير من الدولة لكونها المحرك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخـرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران. وفيما يلى نستعرض المشروعات المستهدفة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغ عدد المشروعات المستهدف نهوها بالعام المالي 2021/20 نحو 250مشروعا، (منها 45 مشروع مياه شرب، و 205 مشروع صرف صحي)، فضلا عن بعض المشروعات القومية في عدد ٍد من المحافظات كالتالي: مبادرة زيادة الوعاء المائي لنهو عدد 54 محطة معالجة صرف صحى بالوجه القبلى . مبادرة حياة كريمة لتوفير الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا. محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون م3 يوم بمحافظة بورسعيد. مشروع محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون م3 يوم بمحافظة الإسماعيلية. • محطة معالجة القابوطي ورافع الضواحي والزهور بقرية الديبة بمحافظة بورسعيد. صرف صحى وصناعى بطاقة 25 ألف م3 يوم لمدينة دمياط للأثاث بمحافظة دمياط. Advertisements محطة معالجة صرف صحى بقرى عرب المدابغ بطاقة 60 ألف م /3 يوم بمحافظة أسيوط. تو ّسعات محطة ُمعالجة صرف صحي بمطروح بطاقة 70 ألف م3 يوم بمحافظة مطروح. محطة مياه جنوب بورسعيد بطاقة 26 ألف م3 يوم. مشروعات محطات تحلية مياه البحر بمحافظات (بورسعيد – البحر الاحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ. المشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بالقرى بجميع محافظات الجمهورية. مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان القومي.

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