تجديد حبس ضابط مفصول متهم بتعذيب طفلة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

جدد المستشار محمود الديب، رئيس محكمة جنح بندر كفر الشيخ، الأربعاء، حبس ضابط مفصول، بتعذيب طفلة عمرها 9 سنوات، تقيم بمركز سيدي سالم، بالاشتراك مع زوجته المغربية، أثناء عملها خادمة في منزلهما الكائن بمنطقة فيصل بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكد عاصم عامر، محامي الطفلة المجني عليها، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدفاع مستمر نحو جلب حقوق الطفلة المجني عليها، وهناك متابعة باستمرار مع النيابة العامة حول ما يجرى صدوره من قرارات تجاه الواقعة.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغا من المدعو "إبراهيم.ف.ع"، 47 سنة، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو "كمال الدين.م.خ"، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا بتعذيبهما إبنته "أمنية"، 9 سنوات.

وتبين من أقوال والد الطفلة صاحب البلاغ أنه فوجئ بالضابط المفصول يحضر له إبنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديدة، وترك له طفلته وغادر مركز سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.

Advertisements

جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي، في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفر الشيخ العام استقبال الطفلة لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70 %، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.

القي القبض على الضابط المفصول، واقتياده إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وزوجته المغربية، وسمسارة التشغيل، ووالدة الطفلة، فيما جرى حبسهم جميعًا عدا والدة الطفلة والتي أمرت النيابة إخلاء سبيلها لكونها لديها رضيعًا.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6697 لسنة 2020 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ.