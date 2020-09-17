محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورًا لمرشحي مجلس النواب من أمام محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك للحصول على رقم واحد في الدوائر المختلفة بالمحافظة .
وأظهرت الصور المرشحين وهم يفترشون أمام المحكمة منتظرين فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وفق ما حددته الهيئة العليا للانتخابات، حيث شهد محيط المحكمة، تواجد ما يقرب من 18 مرشحًا ومؤيديهم، في محاولة منهم الدخول إلى المحكمة مبكرًا لحجز المقاعد الأولى في قوائم المرشحين، حيث قاموا فيما بينهم بتنظيم عملية الحضور بأرقام مسلسلة لدخول المحكمة بأسبقية الحضور.
وتبدأ اليوم في الثامنة صباحًا محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية استقبال أوراق المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالمحافظة وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات .
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كانت هذه تفاصيل خبر للحصول على رقم "1".. مرشحو النواب بالمنوفية يفترشون الأرض أمام المحكمة - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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