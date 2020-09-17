نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - ولينجتون - (د ب أ):

سجلت نيوزيلندا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي على الإطلاق جراء الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، حسبما أفادت بيانات رسمية حكومية اليوم الخميس.

وقالت هيئة الإحصاء النيوزيلندية إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 12.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت السجلات المماثلة في عام 1987.

وقال كبير المديرين، بول باسكو، إن النتائج أظهرت انخفاضا واسع النطاق في النشاط الاقتصادي بسبب قيود كورونا.

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وأوضح باسكو أن بعض الصناعات تأثرت أكثر من غيرها بإغلاق الحدود والقيود في البلاد.

وأضاف: "شهدت صناعات مثل البيع بالتجزئة والفندقة والمطاعم والنقل انخفاضا كبيرا في الإنتاج لأنها كانت الأكثر تضررا بشكل مباشر من حظر السفر الدولي والإغلاق الصارم على مستوى البلاد".

وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة2% خلال العام المنتهي في 30 يونيو الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.