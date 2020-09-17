جنوب أفريقيا بصدد الكشف عن خطة غير مسبوقة للتعافي الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الأربعاء أن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يعتزم إزاحة الستار عن خطة غير مسبوقة للتعافي الاقتصادي تركز على محاربة الكسب غير المشروع وتشجيع الاستثمار في مجال التعدين وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية.

وجرى التفاوض حول الخطة، التي اطلعت عليها بلومبرج، بين الحكومة والنقابات العمالية ورجال الأعمال، وهي تعد الأولى من نوعها في جنوب أفريقيا وتهدف لرسم طريق للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي زادتها جائحة فيروس كورونا.

وجاء في الخطة أن جنوب أفريقيا التي تعرض اقتصادها الضعيف لأضرار بالغة بسبب كورونا، لديها الفرصة لـ "إعادة هيكلة المشهد الاقتصادي".

وتمثل المقترحات لحظة نادرة من التسوية بين النقابات العمالية المتحالفة مع الحزب الحاكم ولكنها تختلف معه في كثير من الأحيان حول الاتجاه الاقتصادي، والحكومة وقطاع الأعمال الذي تم تهميش رؤاه إلى حد كبير منذ نهاية الفصل العنصري في عام 1994.