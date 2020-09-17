الجيش الليبي: ملتزمون بوقف إطلاق النار بكافة المناطق

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في كافة المناطق.
وقال المسماري إن هذا الالتزام يهدف لفسح المجال أمام الحوار السياسيالدائر بين الأطراف الليبية.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أكد قبل أيام أن القوات المسلحة لن تتراجع عن الحرب التي تخوضها ضد
وأوضح المسماري أن العملية العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية لأجل التسوية في ليبيا.
وأكد أن رجال القوات المسلحة الليبية جاهزون دائما لصد أي طارئ أو أي اعتداء في تمركزات الجيش بمحيط غرب سرت والجفرة وأماكن عدة أخرى.
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