شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة في الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7332 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 161.

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