السراج يشتكي من الضغوط ويعلن عزمه الاستقالة من رئاسة الحكومة الليبية في أكتوبر

أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، اليوم الأربعاء، عن رغبته في تسليم مسؤولياته بحلول نهاية أكتوبر.

وقال السراج في كلمة له اليوم، نقلتها قناة ليبيا ”أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة فى موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر“.

وأشار السراج، إلى أن لجنة الحوار المعنية بتشكيل مجلس رئاسي، ستختار رئيس حكومة يتسلم مهام رئيس وزراء خلفا له.

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ورحب رئيس حكومة الوفاق بنتائج اللقاءات الأخيرة بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة ما أفضت إليه من تفاهمات حول توحيد المؤسسات، وتهئية المناخ لانتخابات برلمانية ورئاسية قادمة.

وشكا السراج في كلمته من حملة دولية ضده، واصطفافات كثيرة وحادة أفشلت كل محاولاته لإيجاد حل للازمات التي شهدتها ليبيا.

وأضاف بأن حكومته، لم تعمل في ظروف ملائمة وهناك أطراف من داخلها تعمل على عرقلة جهودها، كما أن مؤثرات دولية عديدة أثرت في جهود الحكومة للعبور إلى مرحلة سلمية، مبينا بأن هذه الأمور لا يعلنها من مبدأ الهروب من المسئولية.