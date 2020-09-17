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ترامب يكشف أسوأ قرار عسكري في تاريخ الرؤساء الأمريكيين
الخميس 17 سبتمبر 2020
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "تورط" بلاده عسكرياً في الشرق الأوسط كان أسوأ قرارات الإدارات الأمريكية السابقة.
وخلال مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض، الأربعاء، تعهد الرئيس الأمريكي بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي بأي حال من الأحوال.
ويكثف ترامب من نشاطه قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ حيث ينافسه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق.
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس الأمريكي أنه أكبر تهديد للانتخابات "هو أن الحكام من أحزاب معارضة يتحكمون في البطاقات ، وهو تهديد أكبر من التأثير الأجنبي".
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