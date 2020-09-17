شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة في غانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.

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