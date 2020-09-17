شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ... 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696 حالة وفاة".
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران.
وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة يوم الاثنين أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر أيلول وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.
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