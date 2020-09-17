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مصر ... 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

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قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء إنها سجلت 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة وذلك مقابل 163 إصابة و18 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة يوم الاثنين أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر أيلول وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

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