شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يضبط مواد متفجرة يمكن أن تدمر الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
ونقل موقع «باج نيوز» السوداني الإلكتروني عن النائب العام تاج السر علي الحبر قوله، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن قوات الدعم السريع نصبت 12 كمينًا أسفر عن ضبط 41 إرهابيًا ومواد متفجرة خطرة بإمكانها أن تنسف العاصمة بأكملها.
وأقر بأن هناك ظاهرة لجماعات إرهابية تؤرق السلطات بالبلاد.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة، القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من المتفجرات.
وأشار إلى أن المتفجرات تشمل 850 لوحًا لمادة «تي إن تي» و3594 كبسولة تفجير و13 لفة سلك تسجيل وأربعة جوالات بودرة نترات.
وكشف عن أن جزءًا من المتفجرات المضبوطة استخدمت في محاولة تفجير موكب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في مارس الماضي.
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