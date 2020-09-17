شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن مقتل «الخليفة الجديد لداعش» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري مقتل من سماه «خليفة داعش الجديد في ليبيا» المكنى بـ «أبو عبدالله» والقبض على زوجته.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء تعليقا على ما حدث في «سبها» إن منطقة الجنوب الغربي تتعرض لخروقات من قبل التنظيمات الإرهابية، مشددا على أن الجيش تعامل مع عدة تجمعات.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مساء الثلاثاء، أن وحدات عسكرية حسمت المعركة في مدينة سبها وقضت بالكامل على خلية تابعة لتنظيم داعش.

فيما كشف تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن أن حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس تشهد تصدعات وخلافات واضحة منذ تعليق عمل وزير الداخلية فتحي باشاغا ثم إعادته إلى منصبه لاحقا.

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وأكد التقرير أن إعادة باشاغا إلى منصبه بسرعة، جاءت تحت ضغط من الأمم المتحدة وتركيا والقوى الأجنبية الأخرى خوفا من تمرد الميليشيات الموالية له في مصراتة.

بدوره، أعلن مجلس الأمن الدولي، عن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في ليبيا لمدة عام واحد، مع تحديد مجموعة من مهام الوساطة والمساعي الحميدة، وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مراجعة مستقلة لهيكلها وأولوياتها وفعالية موظفيها.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره الثلاثاء أن القرار يقضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة تقييم الخطوات المطلوبة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.