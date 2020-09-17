شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية مدعومة إيرانياً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أمس «إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع التباب الصفر الإستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».

وأضاف المصدر: إن مقاتلي الجيش استعادوا آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر الميليشيات في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش الوطني تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية».

من جهة أخرى لقي 5 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب 8 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني أول أمس الثلاثاء، شمال وشرق تعز.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر عسكري القول: إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجمات متكررة شنتها الميليشيات الحوثية في محيط جبهتي الكربة والفضحة بالضباب غرب المدينة وأجبرت الميليشيات على التراجع بعد أن كبدتهم خسائر فادحة .

وفي ذات السياق، أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل فاشلة للميليشيات الانقلابية إلى مواقعها في الجبهة الشرقية، أعقبها مواجهات عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة . سياسيا جددت الحكومة اليمنية حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة والتجاوب الإيجابي مع كل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إحراز تقدم في عملية السلام الشامل.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط .