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الغنوشي أسوأ شخصية سياسية.. وقادة «النهضة» يرفضون ترؤسه

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رفض 100 قيادي من حركة النهضة الإخوانية ترؤس راشد الغنوشي للحركة في انتخاباتها القادمة، وذلك بعد أن حافظ الغنوشي على لقب أسوأ شخصية سياسية في تونس للمرة السادسة على التوالي. ونقلت إذاعة موزاييك التونسية، أمس، عن مصادر مطّلعة أنّ حوالي 100 عضو من حركة النهضة من بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي الوطني ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية فضلًا عن بعض القيادات بالجهات والمحليات وجّهوا رسالة «عريضة» إلى رئيس الحزب راشد الغنوشي طالبوه فيها بالإعلان عن عدم الترشّح لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم.

يأتي ذلك بعد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيجما كونساي» يؤكد أن الغنوشي تصدّر قائمة أسوأ السياسيين في تونس، وأكثر شخصية لا يثق بها التونسيون، ولا يريدون أن تلعب أي دور سياسي في بلادهم.

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