شكرا لقرائتكم خبر عن الغنوشي أسوأ شخصية سياسية.. وقادة «النهضة» يرفضون ترؤسه والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك بعد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيجما كونساي» يؤكد أن الغنوشي تصدّر قائمة أسوأ السياسيين في تونس، وأكثر شخصية لا يثق بها التونسيون، ولا يريدون أن تلعب أي دور سياسي في بلادهم.
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