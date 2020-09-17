شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب.. حالة نادرة للتوتر بين رئيس جمهوري والجيش والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مجلة «ذي ويك» البريطانية أن الرئيس دونالد ترامب يمثل حالة نادرة للتوتر بين رئيس جمهوري والقوات المسلحة الأمريكية.

وبحسب مقال لـ «جويل ماثيس»، خلال حقبة ما بعد حرب فيتنام، وخلال سنوات الحرب على الإرهاب، كان السياسيون الجمهوريون متشددين في تأييد ودعم القوات المسلحة إلى حد أن ذلك كان عنصرًا أساسيًا في هوية الحزب.

وأردف يقول: أشرف رونالد ريغان على واحد من أكبر التعزيزات العسكرية في زمن السلم في تاريخ الولايات المتحدة. عندما ترشح جورج دبليو بوش للرئاسة في عام 2000، أخبر نائبه ديك تشيني المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بأن المساعدة المقدّمة للقوات المسلحة في الطريق.

وتابع: سار دونالد ترامب على خطى أسلافه، حيث وعد في عام 2016 بإعادة بناء الجيش، وبعد توليه المنصب، عيّن العديد من الجنرالات المتقاعدين في حكومته.

ومضى يقول: حتى إذا كان لدى القادة الجمهوريين فكرة سلبية عن القوات المسلحة في العقود الأخيرة، فقد صمتوا ولم يعلنوها علنًا، وكانوا دائمًا متحالفين مع القوات المسلحة.

وبحسب الكاتب، فقد استمر حتى الأسبوع الماضي، عندما اتهم الرئيس ترامب، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب القصة الأخيرة لمجلة «ذي أتلانتك» التي تزعم بأنه أدلى بتصريحات مهينة حول الخدمة في القوات المسلحة، القادة العسكريين في البلاد بشن حروب من أجل الربح من مقاولي الدفاع.

ونقل عن ترامب قوله: الجنود يحبونني، لكن كبار الشخصيات ربما لا يحبونني، إنهم لا يريدون فعل أي شيء سوى خوض الحروب لتمكين الشركات الرائعة، التي تصنع القنابل والطائرات.

وبحسب الكاتب، تجري الآن مناقشات معقولة يجب إجراؤها حول الإنفاق الدفاعي الهائل لأمريكا.

وتابع: صحيح أن العديد من الجنرالات يجدون ملاذًا مريحًا في صناعة الأسلحة في سنوات تقاعدهم. لكن ترامب، الذي قضى موسم الانتخابات الحالي وهو يروج لزيادة ميزانية إدارته للميزانية العسكرية، ليس في وضع يسمح له بتوجيه النقد.

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وأوضح أن تعليقاته، التي تلت تقرير «ذي أتلانتك» تشير إلى قلقه من التقرير ومدى استيائه من العثور على كبش فداء. لكن التوتر بين ترامب والقادة العسكريين له جذور عميقة.

وبحسب الكاتب: ترامب لا يفهم ثقافة القوات المسلحة الأمريكية. قد يقول ترامب علنًا إنه يحب الجيش، لكن على ما يبدو هو معجب فقط باستعراض القوة، وحتى العنف.

وأردف: لقد كان سعيدًا بلقب وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس «الكلب المجنون»، وشجع على استخدام التعذيب ضد أسرى الحرب، ومنح العفو لأعضاء الخدمة المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب، وخفف من قواعد الاشتباك للقوات في أفغانستان.

ومضى يقول: من واجب الجيش أن يكون مستعدًا لإلحاق ضرر كبير بأعداء البلاد. لكن الثقافة العسكرية الأمريكية تؤكد الانضباط والشرف. إن القيم المؤسسية، التي تتناقض تمامًا مع الطريقة التي يتحدث بها ترامب وأفعاله، هي السبب في أن العديد من الضباط الحاليين والسابقين تحدثوا ضد رغبته في استخدام الجيش ضد المتظاهرين هذا الصيف.

ولفت الكاتب إلى أن سياسات الرئيس، التي جعلت البلاد في موقف مواجهة مع الصين ورغبته في سحب القوات من سوريا وأفغانستان، والمعارضة التي تلقاها تلك السياسات، خلقت حالة من التوتر بين ترامب وقادة القوات المسلحة.

وتابع: في الواقع، الجنود أيضًا لا يحبون الرئيس، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع «ميليتاري تايمز» على أكثر من 1000 فرد يخدمون فعليًا بالقوات المسلحة ميلًا طفيفًا نحو المرشح الديمقراطي جو بايدن، لكن ما يقرب من النصف لديهم وجهة نظر سلبية تجاه الرئيس الحالي.

ونوّه الكاتب إلى أن بعض فضائح ترامب مثل تهربه من حرب فيتنام وتقاعسه في مواجهة التقارير عن تشجيع روسيا لهجمات ضد القوات الأمريكية تجعل من السهل معرفة سبب توتر العلاقة بين الجيش والرئيس.

واختتم بقوله: سيحاول السياسي الأكثر ذكاءً إصلاح العلاقة، أو على الأقل تهدئة الوضع. لكن غريزة ترامب الأولى عند انتقاده هي مهاجمة المنتقدين. لعدة أجيال، بذل الحزب الجمهوري قصارى جهده للتحالف مع القوات المسلحة الأمريكية، لكن ترامب مستعد لإحراق هذه العلاقة.